"كنز في محافظتك".. تعرف على بورتريه الفيوم

كتب محمد أسعد

تواصل وزارة السياحة والآثار، الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها، بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك"، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.



بورتريه الفيوم أصبح معتاداً، في بداية القرن الأول الميلادي، وضع صورة للمتوفى داخل لفائف المومياء فوق وجهه، ورغم العثور عليها في مواقع متعددة، إلا أنها سميت "بورتريهات الفيوم"، للعثور على أول مثال منها في الفيوم.

وكانت تُرسم على لوحات خشبية وتُظهر ملامح شخصية، ويظهر هنا صورة إمراة ترتدي الحلى ورداء أرجواني.