"كامل" أحد أهالى تفهنا العزب بالغربية: "حياة كريمة" حققت إنجازا بالمجمع الزاعى

تظل مبادرة حياة كريمة هى المبادرة الأهم والتى تحقق أحلام الآلاف من سكان قرى الريف المصرى فى محافظة الغربية، حيث حولت الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل قرية تفهنا العزب أحدى القرى التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، والتى يتم بداخلها تنفيذ مبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى داخل المحافظة، حيث تم رصد آراء المواطنين بعد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الخدمية.

وقال كامل العطار موظف بالمعاش وأحد مزارعى الموالح بالقرية، إنه تم الانتهاء من إنشاء المجمع البيطرى الزراعى بالقرية، والذى يعد أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تعد القرية إحدى أهم القرى المصدرة للموالح على مستوى الجمهورية ويطلق عليها المزارعين "قلعة زراعة الموالح فى الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن المجمع الزراعى سيتواجد بداخله مشرقيين زراعيين لمتابعة كافة الزراعات وتطويرها.

وأضاف: كان جميع المزارعين يذهبون إلى الإدارة الزراعية بمدينة زفتى والتى تبعد عن القرية مسافة 15 كيلو متر للتعاقد على متطلبات الزراعة، الأمر الذى يضيع به وقت طويل وأموال، موضحا أن الآن كل الخدمات داخل المجمع متاحة ولا يحتاج المزارع إلى الذهاب إلى المدينة.