صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ 12 ألف مواطن بـ7 قوافل طبية خلال شهر أغسطس



أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا، على مدار شهر أغسطس الماضي، وذلك بقرى (عزاقة وصفط الغربية بمركز المنيا، وبرطباط بمركز مغاغة، والهمة وهوارة بمركز مطاي، واسطال بمركز سمالوط، وقلندول بمركز ملوى)، مضيفا انه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألف و645 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات .



من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، انه تم عمل 1082 تحاليل مختلفة، وعمل موجات صوتية لـ 241 حالة، واشعة سينية لـ 59 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 744 متردد، وتحويل للمستشفى 168 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 765 متردد.