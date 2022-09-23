اليوم السابع
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صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ 12 ألف مواطن بـ7 قوافل طبية خلال شهر أغسطس

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:36 م
صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ 12 ألف مواطن بـ7 قوافل طبية خلال شهر أغسطس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا، على مدار شهر أغسطس الماضي، وذلك بقرى (عزاقة وصفط الغربية بمركز المنيا، وبرطباط بمركز مغاغة، والهمة وهوارة بمركز مطاي، واسطال بمركز سمالوط، وقلندول بمركز ملوى)، مضيفا انه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألف و645 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات .

من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، انه تم عمل 1082  تحاليل مختلفة، وعمل موجات صوتية لـ 241 حالة،  واشعة سينية  لـ 59 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ  744 متردد، وتحويل للمستشفى 168 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ  765 متردد.
 

 


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