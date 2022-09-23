

وقال كيشيدا - في مؤتمر صحفي في نيويورك، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة - إنه في نفس اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية الحد الأقصى اليومي، المحدد حاليا بـ50 ألفا، ستستأنف اليابان أيضا الرحلات بدون تأشيرة إلى البلاد.



وكشف رئيس الوزراء الياباني عن الخطط بعد حضور المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال "إن الحكومة ستخفف من إجراءاتها لمراقبة الحدود لجعل إجراءات الدخول سلسة مثل إجراءات مجموعة الدول السبع الأخرى".



ومن خلال إلغاء سقف الدخول اليومي، تهدف اليابان إلى إنعاش اقتصادها، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي تضرر بشدة نتيجة غياب السياحة الخارجية بسبب فرضها ضوابط حدودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ولتجديد قطاع السياحة الداخلية، قال كيشيدا "إن الحكومة سوف تستأنف أيضا برنامج الدعم الحكومي على مستوى البلاد في 11 أكتوبر المقبل".



ولتوسيع نطاق حملة السياحة الداخلية التي قدمتها كل مقاطعة يابانية، يقدم المخطط مساعدة مالية تصل إلى 11 ألف ين (أي ما يعادل 77 دولارا) للشخص الواحد للإقامة لمدة ليلة واحدة.



وقال كيشيدا - في هذا الصدد - "آمل أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس من البرنامج الذي سيدعم السياحة والصناعات الترفيهية".