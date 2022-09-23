المتهم بالشروع في قتل عامل بكرداسة: رفض يرجع 3 قراريط بعتهم له

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بالاعتداء على عامل في كرداسة بسلاح أبيض، والشروع في قتله، عقب القبض عليه، أنه باع قطعة أرض للمجني عليه، تبلغ مساحتها 3 قراريط، إلا أنه حاول عدم استكمال عملية البيع، وطلب منه إعادة الأرض له مقابل استرداد النقود التي دفعها.

أضاف المتهم أن المجني عليه رفض طلبه، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما، وفر هاربا، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بإصابة عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصاب اشترى قطعة أرض من صاحب محل، إلا أن صاحب المحل رغب في استعادتها وإلغاء البيع، ومع رفض العامل، اعتدى عليه صاحب المحل بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.