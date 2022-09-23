الجفاف يضرب أكبر بحيرة للمياه العذبة فى الصين

كتب محمد جمال

أعلن إقليم جيانجشى وسط الصين، حالة التأهب من المستوى الأحمر، لإمدادات المياه، للمرة الأولى، بعد أن تضاءلت أكبر بحيرة في البلاد، وهي بحيرة بويانج للمياه العذبة، إلى مستوى قياسى، بحسب "سكاى نيوز".