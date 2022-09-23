أخبار مصر.. الحكومة: خطة شاملة لتطوير الحديقة الدولية ولا صحة لتجريفها وبيعها

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تم تداوله من صوراً تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر، وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها.
الحكومة: خطة شاملة لتطوير الحديقة الدولية ولا صحة لتجريفها وبيعها
وزير المالية لشركات سويدية: نجحنا فى تحقيق أعلى معدل نمو منذ عام 2008
"شكرى" يؤكد ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
أكد وزير الخارجية سامح شكري، الجمعة، ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن؛ بهدف الوصول إلى تحقيق حل الدولتين.
وزير الإنتاج الحربى: نهتم بملف تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة
بدء تسليم 38 عمارة من مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة أول نوفمبر
سيد الفصول.. الخريف بدأ رسميا ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة
بدأ اليوم الجمعة فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" ، حيث كشفت الحسابات الفلكية، أن فصل الخريف بدأ اليوم الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.
بدء التصويت في دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون على الانضمام لروسيا
بدأت عملية التصويت اليوم الجمعة، في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا وسط إجراءات أمنية مشددة.
الأحد.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب
بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 28 مسجدا فى المحافظات
تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 28 مسجدا، من بينها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى الآن 185 مسجدًا، منها 160 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة.
السكة الحديد تفتح غدا باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام النيجر اليوم الجمعة وديًا
يسعى البرتغالي روي فيتوريا المنتخب الفني للمنتخب الوطني إلى الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب الوطني في مواجهة النيجر قبل بداية الفعاليات الرسمية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، محمد الشناوي في حراسة المرمي، ويدرس فيتوريا خوض المباراة بتشكيل مكون من:
وفي الدفاع الرباعي كريم فؤاد ، أحمد حجازي ، محمد عبد المنعم، أحمد أبو الفتوح.
وفى الوسط: أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي ، طارق حامد ، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه.
وفى خط الهجوم: محمد صلاح.
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