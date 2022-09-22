وزير الإسكان: 5 مشروعات مصرية تفوز فى مسابقة التحكيم العالمية

كتب أحمد حسن

أشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعلان المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" فوز خمسة مشروعات مصرية، بمجالات متنوعة، في مسابقة التحكيم العالمية، لأفضل أعمال إنشائية في العالم، لعام 2022، حيث فازت شركة المقاولون العرب بثلاث جوائز، وفاز كل من شركتى حسن علام وأوراسكوم بجائزتين عن مشروع لكل شركة منهما.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن حصد الشركات المصرية للجوائز العالمية للعام الثاني على التوالي، يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية، في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وفي زمن قياسي، مما يساهم فى تحقيق طفرة تنموية سريعة، تأسيساً لجمهورية جديدة، ينعم فيها الشعب المصري بالحياة التي يطمح إليها، مهنئا الوزارات والجهات المعنية، وكذا شركات المقاولون العرب، وحسن علام، وأوراسكوم، بالحصول على تلك الجوائز، ومتمنياً لها وللعاملين بها دوام النجاح والتقدم بما يخدم مصرنا الغالية.



محطة عدلى منصور

وكانت المجلة قد أعلنت فى رسائل محددة للشركات الفائزة، عن فوز شركة المقاولون العرب بـ3 جوائز، وهى، جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة 2022، عن مشروع "محطة عدلي منصور التبادلية" والذى تم تنفيذه تحت إشراف وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للأنفاق، وكذا جائزة الاستحقاق عن مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب جائزة الاستحقاق، عن مشروع تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل، والذى تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الثقافة، كما حصلت شركة أوراسكوم على جائزة أفضل مشروع، في فئة الطاقة والصناعة، عن مشروع محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، وأيضا حصلت شركة حسن علام، على جائزة الاستحقاق، في فئة المشروعات البيئية، عن مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية.

وتأتي أهمية مجلة "Engineering News - Record" الأمريكية في كونها متخصصة في تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة، عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات، وشركات التصميمات الهندسية، والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وكذا حول العالم، كما تمد جمهورها بالأخبار المتعلقة بمجال الهندسة والإنشاءات، وكذا تقدم التحليلات والآراء التي يحتاجها المحترفون بقطاع الإنشاءات لتنفيذ مشروعاتهم بكفاءة.وسبق لشركاتنا المصرية الفوز بعدة جوائز الأعوام الماضية، عن عدد من المشروعات الكبرى المنفذة.