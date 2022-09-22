"النفع العام فى ميزان الشرع الشريف".. فى الأسبوع الثقافى للأوقاف بمساجد 6 محافظات

كتب على عبد الرحمن

اختتمت وزارة الأوقاف، فعاليات اليوم الثانى للأسبوع الثقافى الثامن بسبع محافظات، تحت عنوان: "النفع العام فى ميزان الشرع الشريف" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وفى مديرية أوقاف قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عمر، حاضر فيه الدكتور رمضان صالحين عميد التأهيل التربوي، والشيخ حجازي محمد فارس إمام مسجد سيدي عبدالرحيم، والقارئ الشيخ محمد عبد اللاه عبدالعظيم قارئًا، والمبتهل الشيخ علاء السويسة مبتهلًا، بحضور الدكتور ماهر علي جبر مدير مديرية أوقاف بقنا، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة، والشيخ أحمد عبد الحافظ أمين مسئول شئون المساجد بالمديرية، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صلاح الدين، حاضر فيه الدكتور شعبان إبراهيم حامد الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا، والدكتور محمود محمد توفيق مدير المتابعة بالمديرية، والقارئ الشيخ إبراهيم أحمد جارحي قارئًا، والمبتهل الشيخ عبدالناصر محروس مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأنصاري بشبين الكوم، حاضر فيه الشيخ محمود الدغمان مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ أسامة السيد سعفان مسئول شئون القرآن بالمديرية، والقارئ الشيخ عبد الحسيب محمود سليم قارئًا، والمبتهل الشيخ مصيلحي عبد الوهاب مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة برأس البر، حاضر فيه الشيخ رضا يحيى الباشا مسئول شئون القرآن بالمديرية، والشيخ حسن الفيومي إمام المسجد، والقارئ الشيخ محمد شعبان قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر بدمنهور، حاضر فيه الدكتور صبري موسى عبدالفتاح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور عبدالصبور الأنصاري مدير إدارة دمنهور غرب، والقارئ الشيخ عمرو عبد المنطلب قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

‏وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زاد الميعاد بالحي العاشر مدينة العاشر من رمضان ، حاضر فيه الدكتور إبراهيم محمد حسانين أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين، والشيخ صابر محمد عبدالرحمن مفتش دعوة بالإدارة، والقارئ الشيخ أحمد محمد مهدي قارئًا، والمبتهل الشيخ شعبان عبد الحميد مصطفى مبتهلًا، بحضور الشيخ حمادة الجوهري كبير المفتشين بالإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.



الأسبوع الثقافى