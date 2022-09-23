"أبليكيشن" لحجز الكشف الطبي بالعيادات الخارجية التابعة للتأمين الصحي بالغربية

الغربيـة عادل ضرة

قال الدكتور سيد جلال، مديرفرع التأمين الصحي الشامل بالغربية، إنه تم تفعيل حجز الكشف الطبي بإضافة تطبيق على التليفون المحمول موبيل أبليكيشن، مشيرًا إلى ان التطبيق يهدف إلى إتاحة الحجز الإلكتروني للكشف الطبي دون توجه المريض للحجز عن طريق العيادة ومن الممكن تحميل البرنامج من خلال لينك الحجز علي موقع الفرع.

وأكد مديرفرع التأمين الصحي الشامل بالغربية، إن ذلك يأتي استكمالًا لتطوير العمل بالعيادات الخارجية بعد نجاح تطبيق حجز العيادات عن طريق الاتصال التليفوني أو باستخدام الواتساب وعن طريق موقع الفرع أو سحب الباركود بعدد 4 عيادات تابعة للفرع، واستكمالا أيضًا لميكنة اللجان التخصصية، تم تفعيل وتشغيل تطبيق لجنة أورام الكبد بعيادة علي بن أبي طالب بطنطا تيسيرا علي المواطنين، وميكنة الخدمات في ظل التحول الرقمي للجمهورية الجديدة.

وتستمر الهيئة من خلال الإدارة المركزية للمعلومات ودعم القرار وإدارة التوثيق والمعلومات بالفرع في تحقيق أهداف خطة البنية المعلوماتية للوصول إلى وحدات مترابطة ومتكاملة رقميًّا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مناطق تقديم الخدمة، والارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلاً عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضاء علي ظاهرة التكدس والزحام والتحديات التي تواجه المواطنين بحجز الكشف الطبي بالعيادات الخارجية.