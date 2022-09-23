أبرز 7 أسئلة عن التسجيل بمنصة التسجيل المسبق للشحنات

كتب هانى الحوتى

تتجه مصلحة الجمارك المصرية، إلى إلزام المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة "نافذة"، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2022 ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أسئلة شائعة عن المنظومة الجديدة.



1- من الذي يقوم برفع البوليصة التي تحمل رقم ACID على نافذة التوكيل الملاحي أم المصدر أم المستورد؟ ج- يقوم المصدر الأجنبي بتحميل مستندات الشحنة من خلال منصة BlockChain CargoX.



2- ماذا لو لم يقوم المصدر الأجنبي بتحميل الفاتورة الإلكترونية واكتفى بالفاتورة الورقية والبيانات المدرجة من قبل المستورد المصري؟ ج- طبقًا لقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 يقوم المصدر الأجنبي بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا إلى منصة نافذة من خلال منصةBlockChain CargoX.



3- هل رقم التسجيل للمصدر الأجنبي، هو رقم التسجيل الضريبي لديه أم رقم تسجيله على منصة BlockChain CargoX؟ ج- رقم التسجيل للمصدر الأجنبي هو الرقم الضريبي أو رقم السجل التجاري.



4- هل منظومة نافذة تغنى عن المستندات الأصلية؟ ج- طبقًا للقرار الوزاري رقم 490 لسنة 2021 يتم قبول مستندات الشحنة ( الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة، بوليصة الشحن إلكترونيًا، والواردة وفقا لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ضمن مستندات الإفراج الجمركي بدفتر 46 ك.م طالما قام المستورد أو وكيله باعتمادها كمستندات للشحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني، ويتم السير في إجراءات الإفراج الجمركي وفقاً لشهادة المنشأ الواردة إلكترونيًا على أن يتم تقديم الأصل الورقي لهذه الشهادة قبل الإفراج الجمركي النهائي.



5- ما هي الإجراءات المتخذة مع زيادة البضاعة وغير المذكورة في الفاتورة التجارية عند وصولها لميناء الاستيراد؟ ج- يتم تطبيق قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بشأن العجز أو الزيادة.



6- من يقوم بالإدراج للشحنات الشخصية؟ ج- شحنات الأمتعة الشخصية غير مستثناه، ويقوم وكيل الشحن المصري- الذي يتولى عملية شحن رسالة الأمتعة الشخصية من الخارج إلي داخل البلاد - بالحصول على الرقم التعريفي للشحنة ACIDعن طريق تسجيل اسم المستورد الفعلي للشحنة ورقمه القومي إذا كانت الشحنة لمستورد مصري أو تسجيل رقم جواز السفر إذا كان المستورد الفعلي أجنبيا كما يقوم بتسجيل الصنف / أمتعة شخصية.