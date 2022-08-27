7 معلومات عن منصة نافذة لتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع

كتب هانى الحوتى

تطالب مصلحة الجمارك المصرية، المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل بنظام ACI من خلال البوابة الإلكترونية ل منصة "نافذة" ، مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية للبلاد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2022 إلا بالتسجيل المسبق للشحنات بنظام ACI وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المنظومة الجديدة.

1- منصة "نافذة" هي منصة معلوماتية متكاملة لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية في مصر، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات (الجمركية/ الرقابية/ المينائية) مرة واحدة من خلال مركز خدمات لوجستية (أو عبر البوابة الإلكترونية) من أجل استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفراج عن البضائع.

2- تعمل المنصة وفق الضوابط والمعايير الدولية الخاصة بتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع، ومن ثم تحويل مصر بأكملها إلى منطقة لوجستية موحدة.

3- يرتكز تطوير منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة "نافذة" العمل على محورين هامين؛ الأول إعادة هندسة الإجراءات، ثانيًا تطوير عناصر المنظومة (البوابة الرقمية / التطبيقات اللوجستية / النظام المركزية للتكامل لآليات لتغذية مستودعات بيانات الجهات ذوو العلاقة / مراكز خدمات لوجستية / البنية التحتية المعلوماتية).

4- منصة النافذة الواحدة للتجارة القومية تغطي أكثر من 96% من واردات مصر عبر 13 مركزًا لوجستيًا بالمنافذ الجمركية، تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبور توفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان، بالإضافة إلى المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة.

5- تسهم المنصة في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة، هي: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.

6- يتم العمل على تقديم الدعم الفني الفوري للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفني لمنظومة «ACI» ، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجستية بمنظومة «نافذة» بكل مركز لوجيستي، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة.

7- يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، والتوسع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة عليها، كما يتم ربط الخدمات المقدمة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلكترونياً بمنظومة «ACI».