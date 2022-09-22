8 أفكار صحية لوجبة الإفطار لخفض نسبة الكوليسترول فى الدم

كتب – حسام الشقويرى

وجبة الإفطارالمغذية الصحية مفيدة لجسمك، ومن المعروف أن تخطى وجبة الإفطار قد يجعلك تشعر بالجوع فى وقت لاحق من اليوم، لكنه قد يؤثر أيضًا سلبًا على مستوى الكوليسترول لديك، وأفادت دراسة أن تخطى وجبة الإفطار قد يرتبط بزيادة فى كوليسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL)، الذى يشار إليه أحيانًا بالكوليسترول "الضار"، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وفقا لما نشره موقع healthline.

ووجدت الدراسة أن تخطى وجبة الإفطار لدى الأطفال والمراهقين قد يكون مرتبطا بعوامل خطر التمثيل الغذائى للقلب، بما فى ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، ويمكن للأطعمة التى تختارها لتناول الإفطار أن تقطع شوطًا طويلاً نحو خفض الكوليسترول الضار غير الصحى ورفع مستوى الكوليسترول الحميد الصحى.

وفيما يلى بعض من أفضل أطعمة الفطور لتحسين صحتك..

1- دقيق الشوفان

يحتوى دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، والتى ترتبط بالكوليسترول الضار فى الجهاز الهضمى وتساعد على إزالته من الجسم.

2- حليب اللوز

اللوز ملىء بالدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم والفيتامينات، وهى جزء من عائلة شجرة الجوز، ووفقًا لـHarvard Health Publishing فإن تناول 2 أوقية من هذه المكسرات يوميًا يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار بنحو 5%.

3 - الأفوكادو

قد يكون هذا المزيج من الخبز المحمص والأفوكادو المهروس خيارًا عصريًا لوجبة الإفطار، لكنه أيضًا يحظى بدرجة عالية من الصحة.

والأفوكادو صحى على عدة مستويات، وتحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتى تخفض نسبة الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

4 - بياض البيض

إذا كنت تراقب مستويات الكوليسترول لديك، لكنك لا تزال تبحث عن خيار إفطار غنى بالعناصر الغذائية، فإن بياض البيض خالٍ من الكوليسترول وملىء بالبروتين.

5. عصير برتقال

يشتهر عصير البرتقال بكونه مصدرًا ممتازًا لفيتامين سى، وتضيف بعض العلامات التجارية دفعة غذائية عن طريق تقوية عصيرها بالستيرولات والستانولات النباتية، ويمكن أن تؤدى إضافة 1.5 إلى 3 جرامات من الستيرولات إلى نظامك الغذائى اليومى إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 7.5 إلى 12%.

6. عصير بروتين مصل اللبن

يتكون بروتين مصل اللبن من مصل اللبن، وهو السائل الموجود فى الحليب الذى تتم إزالته عندما يصنع الجبن.

7. سلمون مدخن

السلمون مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن لهذه الدهون الجيدة أن تزيد من نسبة الكوليسترول الحميد HDL الصحى وتقلل من عدد الدهون الثلاثية المنتشرة فى الدم.

8. فطائر نخالة التفاح

يجمع هذا الإفطار اللذيذ والسريع بين مصدرين للألياف: التفاح والنخالة، النخالة هى الطبقة الخارجية الصلبة من الحبوب مثل القمح والشوفان والشعير والذرة والأرز.