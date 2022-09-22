هل تعاني من متلازمة الأمعاء المتسربة؟ تجنب 6 أطعمة تزيد من الأعراض

كتبت ميرفت رشاد

تؤثر صحة القناة الهضمية على العديد من أعضاء الجسم الأخرى، وعندما تتعطل صحة القناة الهضمية ، تُسمى الحالة متلازمة تسرب الأمعاء والتي تُعرف أيضًا باسم نفاذية الأمعاء، بمجرد أن تتأثر صحة أمعائك ، فإنها تمهد الطريق لمجموعة من الحالات الطبية الأخرى وفقًا لخبيرة التغذية راشي شودري ، وذكرت 10 أسباب متعلقة بالطعام ونمط الحياة وراء مواجهة متلازمة الأمعاء المتسربة، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1. الوجبات السريعة

من المعروف أن تناول الوجبات السريعة له آثار ضارة على الجسم علاوة على ذلك ، إذا تم طهي الطعام في بدهن نباتى مهدرج فهو غير صحي لجهازك الهضمي.

2. الجلوتين

لا تستجيب كل الأجسام بشكل إيجابي لتناول الجلوتين، يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية ذاتية شديدة أو أعراض أخرى غير سارة، تؤكد خبيرة التغذية أن تناول الجلوتين يوميًا يمكن أن يكون ضارًا لأمعائك أيضًا.

3. بروتين مصل اللبن

يحتوي بروتين مصل اللبن على قاعدة معجبين منفصلة ، خاصة بين الأشخاص الذين يرتادون صالة الألعاب الرياضية، في حين أنه قد يكون له مئات الفوائد المرتبطة به ، إذا كنت حساسًا تجاه منتجات الألبان ، فاحفظ مسافة بينك وبينه.

4. منتجات الألبان

ترى اختصاصي التغذية راشد تشودري، أن الأشخاص الذين يستهلكون منتجات الألبان مع كل وجبة من المحتمل أن يواجهوا مشاكل في القناة الهضمية.

5. السكر المكرر

قد تزيد السكريات المكررة من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، كما تم ربطها بأمراض الكبد وأنواع معينة من السرطان ووفقًا لأخصائي التغذية ، فإنه يفسد أمعائك أيضًا.

6. الكحول

يمكن أن تؤدي نوبة واحدة كثيفة من الشرب إلى إتلاف خلايا المعدة ، وحتى حدوث التهاب، يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى تسرب الأمعاء ، ويعيق القدرة على الامتصاص ، ويزيد من إنتاج الصفراء في الكبد.

7. الالتهابات

قد يكون خروج صحة أمعائك من النافذة مؤشرًا على وجود عدوى أو فيروسات أو فرط نمو جرثومي في الجهاز الهضمي.

8. الأسماك

يقول خبير الصحة أن تناول سمكة كبيرة ليس مثاليًا لصحة الجهاز الهضمي بسبب الحمل المعدني الثقيل.