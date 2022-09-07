كل ما تريد معرفته عن جلطة الأمعاء أعراض وأسباب

ألم شديد فى البطن يصاحبه غثيان وقىء متكرر، بالإضافة إلى عملية الإخراج المصاحبة للدم، أعراض يعانى منها الشخص عند إصابته بجلطة الأمعاء، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذا المرض، وفقا لموقع webmed.
ما هى جلطة الأمعاء؟
عندما يقل تدفق الدم إلى الأمعاء أو الجهاز الهضمى تحدث جلطة الأمعاء، والسبب فيها يرجع إلى تعرض الشخص لانسداد فى الأوعية الدموية.
ما أسباب الإصابة بجلطة الأمعاء؟- تراكم الدهون والترسبات فى جدارن الأوعية الدموية بالجسم.
- تمدد الأوعية الدموية بشكل غير طبيعى.
- التدخين.
- السكرى.
- ارتفاع ضغط الدم.
- ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية فى الجسم.
هل هناك أنواع لجلطات الأمعاء؟
هناك نوعان وهما الجلطة المعوية المزمنة والجلطة المعوية البسيطة.
ما أعراض الجلطة المعوية البسيطة؟
ألم حاد فى البطن والغثيان والقىء ويكون البراز به دم.
ما أعراض الجلطة المعوية المزمنة؟
ألم فى البطن بعد تناول الوجبات، وفقدان الوزن غير المبرر القىء والغثيان الإمساك أو الإسهال.
ما علاج جلطة الأمعاء؟علاج جلطة الأمعاء البسيطة، يكون جراحة طارئة لإزالة الجلطة وإعادة فتح الشرايين المسدودة واستعادة تدفق الدم إلى الأمعاء، أما علاج جلطة الأمعاء المزمنة فيكون تناول أدوية السيولة أو إجراء قسطرة لفتح الشريان أو إجراء جراحة لإزالة الترسبات الموجودة بالشريان والتخلص من الانسداد.
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