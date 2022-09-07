كل ما تريد معرفته عن جلطة الأمعاء أعراض وأسباب

ألم شديد فى البطن يصاحبه غثيان وقىء متكرر، بالإضافة إلى عملية الإخراج المصاحبة للدم، أعراض يعانى منها الشخص عند إصابته بجلطة الأمعاء، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذا المرض، وفقا لموقع webmed.

ما هى جلطة الأمعاء؟

عندما يقل تدفق الدم إلى الأمعاء أو الجهاز الهضمى تحدث جلطة الأمعاء، والسبب فيها يرجع إلى تعرض الشخص لانسداد فى الأوعية الدموية.

ما أسباب الإصابة بجلطة الأمعاء؟

- تراكم الدهون والترسبات فى جدارن الأوعية الدموية بالجسم.