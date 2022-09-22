قال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى ميدفيديف "إن بلاده ستستخدم جميع الأسلحة، بما فى ذلك النووية لحماية أراضيها"، مشيرا إلى أن روسيا ستعزز بشكل كبير دونباس والأراضى الأخرى، التى ستنضم إليها".
وأضاف ميدفيديف اليوم الخميس عبر قناته في "تلجرام" ، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية:" أن دونباس والأراضى الأخرى بعد الاستفتاءات والانضمام إلى روسيا سيجري تعزيزها بشكل ملحوظ من قبل القوات المسلحة الروسية، ويمكننا استخدام قدرات التعبئة الجزئية وأي أسلحة روسية، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية".
يُذكر أن الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى روسيا ستعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية وزابوروجيا وخيرسون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة