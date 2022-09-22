وأضاف ميدفيديف اليوم الخميس عبر قناته في "تلجرام" ، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية:" أن دونباس والأراضى الأخرى بعد الاستفتاءات والانضمام إلى روسيا سيجري تعزيزها بشكل ملحوظ من قبل القوات المسلحة الروسية، ويمكننا استخدام قدرات التعبئة الجزئية وأي أسلحة روسية، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية".

يُذكر أن الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى روسيا ستعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية وزابوروجيا وخيرسون.