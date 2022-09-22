محافظ بنى سويف يبحث موقف الطلبات الخاصة باستئناف أعمال البناء

بنى سويف- هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا بأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لاستئناف أعمال البناء الصادر لها تراخيص والواردة للجنة بنطاق مدينة بني سويف، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل في هذا الملف الحيوي

حضر الاجتماع اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المهندس أشرف أحمد ممثل جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والمهندسة مها أبوبكر رئيس وحدة المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء بالمحافظة وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، ومسئولو الإدارة الهندسية والتنظيم والشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز بني سويف.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة من المواطنين لاستكمال واستئناف أعمال البناء والصادر لها تراخيص، قبل العمل بمنظومة التراخيص الجديدة، بنطاق مدينة بني سويف العاصمة

ووجه المحافظ، بالمتابعة والإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون، وتقديم التسهيلات اللازمة، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة.