جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، الأربعاء، لوزير الخارجية الجزائري، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا اللقاء كان فرصة لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وكذلك الجهود المبذولة على ضوء مبادرة الرئيس الجزائري لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسامات بين الأشقاء الفلسطينيين.

وبحسب البيان، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعبير عن بالغ تقديره للمساعي الحميدة التي يبذلها الرئيس الجزائري حالياً في سبيل وحدة الصف الفلسطيني و دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.