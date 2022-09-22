ظهور "صدأ" فى محاصيل البن يثير قلق المنتجين فى كوستاريكا.. صور

فاطمة شوقى

أعرب معهد القهوة الكوستاريكي (ICAFÉ) عن قلقه بشأن زيادة وجود الصدأ في مناطق زراعة البن وتأثيره على إنتاج الحبوب.



صدأ على محصول البن فى كوستاريكا

وأشارت صحيفة "مومينتال" الكوستاريكية إلى أن الصدأ الذى ظهر على محصول البن هو مرض تسببه إحدى الفطريات والتي تؤدى الى إضعاف النباتات وتجعل الأوراق تتساقط قبل أن ينضج المحصول ، وهو ما أثار مخاوف منتجى البن من نقص إنتاج البن في الوقت .



اوراق محصول البن

بالنسبة إلى مزارعي البن ، فإن الظروف الجوية مماثلة لتلك التي حدثت في أزمة الصدأ عام 2012 ، عندما أثر المرض على 60٪ على الأقل من المناطق المخصصة لزراعة البن.



صدأ

وأوضح زينيا تشافيس ، المدير التنفيذي معهد القهوة الكوستاريكى أن منتجى القهوة طالبوا الحكومة مؤخرًا على السماح بالتدفق الطبيعي للمهاجرين من نيكاراجوا من أجل عملية حصاد الحبوب ، التي بدأت في أغسطس.