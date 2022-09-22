جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكري، اليوم، مع وزير خارجية روسيا "سيرجى لافروف"، وذلك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ناقش مع نظيره الروسي تطورات الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن الوزيرين تناولا مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

كما بحث شكري ولافروف عددا من الملفات الإقليمية من بينها الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى سوريا والعراق، وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.