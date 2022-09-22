سقوط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بكوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، من ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة عاطلين خلال حملة أمنية بقرية عزبة العرب.

وتلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بقيام حملة أمنية شارك فيها ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمود عبد المعز ومعاونيه النقيب سامى القصبى ومحمد حسن ومحمد عماد ومحمد دراز ومحمد طلعت وأحمد عارف، وتمكنوا من ضبط عاطلين بقرية عزبة العرب.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على 150 تذكرة هيروين قبل ترويجها لعملائهما، كما تم ضبط بندقية آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.