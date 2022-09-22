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روسيا: سنحاسب جميع المسؤولين عن قصف المدنيين وقتلهم فى أوكرانيا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:28 م
روسيا: سنحاسب جميع المسؤولين عن قصف المدنيين وقتلهم فى أوكرانيا لافروف
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن روسيا لن تقبل بجعل أوكرانيا منطلقا لتهديد أمنها، متابعا: كان قرار إطلاق عمليتنا العسكرية لا مفر منه، لقد تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة، وقدمنا ​​عددا كبيرا من الحقائق التى تظهر كيف كانت أوكرانيا تستعد للعب دور معاد لروسيا، واستعدت لتصبح منطلقا ومصدرا يهدد الأمن الروسي أؤكد لكم أننا لن نسمح بذلك، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال وزير الخارجية الروسى، إن روسيا ستحاسب جميع المسؤولين عن قصف المدنيين وقتلهم فى أوكرانيا بغض النظر عن جنسياتهم، مشيرا إلى مواصلة التحقيق مع مرتزقة أمريكيين وغيرهم.

 

وأوضح وزير الخارجية الروسى، أنه يجرى التحقيق فى قضايا جنائية ضد مواطنين من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وهولندا بتهم الارتزاق وممارسة الأعمال الإجرامية فى أوكرانيا، وأؤكد لكم أن جميع المسؤولين بغض النظر عن جنسياتهم سيتم محاسبتهم.


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