حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 2 كيلو حشيش بكفر الزيات

الغربية- مصطفى عادل

أمرت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما 20 طربة حشيش تزن 2 كيلو جرام بقصد الاتجار.

كان ضباط مباحث مركز كفر الزيات، قد تمكنوا من ضبط المتهمين عقب تقنيين الإجراءات القانونية وبحوزتهما 20طربة حشيش تزن 2 كيلو جرام بقصد الاتجار.

وتلقي محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث كفرالزيات من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما في مدينة كفر الزيات، وتم التحفظ على المضبوطات واحالتهما للنيابة العامة وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات