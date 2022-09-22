تقرير يوضح محاذير استخدام فرشاة الأسنان

فاطمة ياسر

نشر موقع "إكسبريس" تقريرا يحذر من أن عادات شائعة نقوم بها عند تنظيف الأسنان ، ومنها شطف الفم بعد غسل الأسنان بماء وغسول الفم، تؤثر على صحة أسنانك.

وأوضح الدكتور سيلفيو كارتاس طبيب أسنان متخصص فى العناية بالأسنان أن هناك العديد من النصائح التى يجب القيام بها، وتساهم بشكل كبير فى تقوية الأسنان، والمساهمة فى الحد من التعرض لأى مشاكل، ومنها عدم شطف الفم بعد غسل الأسنان بالماء وغسول الفم.

وقال الدكتور إن بعض الأشخاص يمليون إلى شطف أفواههم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وهذه العادة تتسبب فى إزالة الفلورايد من الأسنان، وهذا يعنى أنه لا يمكن أن يفيد الأسنان من خلال تقوية المعادن فى المينا.

وأشار الطبيب إلى أنه يجب البصق، لا شطف الأسنان، وتجنب استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، حيث إن غسول الفم يحتوى على نسبة أقل من الفلورايد مقارنة بمعجون الأسنان.

ونصح الطبيب أن هناك عادة مفيدة وهى استخدام غسولات الفلوريد قبل النوم، مع ضرورة اتباع الإرشادات التى يقدمها طبيب الأسنان.