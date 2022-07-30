دراسة توضح العلاقة بين تنظيف الأسنان بالفرشاة وطول العمر

كتبت إيناس البنا

يواصل الخبراء البحث عن طرق يمكن أن تساعد الشخص على العيش لعدد طويل من السنين - أحيانًا يكون الرقم 100 وما بعده ، وهذا أيضًا خالى من الأمراض.

بحسب البحث الجديد المنشور في مجلة "Journal of Aging "، فأن مفتاح العيش لفترة أطول وأكثر صحة يكمن في الحفاظ على صحة الفم، ولكن كيف يمكن أن تساعد عادات الأسنان الأساسية مثل تفريش الأسنان أن تحفز طول العمر.

اكتشف الخبراء العلاقة بين عادة الأسنان وتأثيرها على طول العمر بشكل منفصل للرجال والنساء واكتشفوا شيئًا صادمًا، حيث أن استخدام فرشاة الأسنان ليلًا قبل النوم ارتبط بطول العمر، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام خيط تنظيف الأسنان والقيام بزيارات منتظمة للطبيب كان له دور أيضًا.

علاوة على ذلك ، فإن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً يزيد من مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة من 25-30 %

صحة الفم وطول العمر



وفقًا للدراسة المنشورة على موقع " timesnownews "، ساعدت السلوكيات المتعلقة بصحة الفم أيضًا في الحفاظ على أسنان صحية وطبيعية وعملية لدى كبار السن مع تحسين فرص حياة أطول.

اكتشف أن الأشخاص الذين لديهم 20 سنًا أو أكثر في سن السبعين لديهم فرصة أكبر بكثير للعيش لفترة أطول من الأشخاص الذين لديهم أقل من 20 سنًا .

تشير العديد من الدراسات أيضًا إلى أن علامات صحة الفم مثل أمراض اللثة يمكن أن ترتبط أيضًا بمخاطر طويلة الأمد لحالات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف ومرض السكري ومضاعفات الحمل.