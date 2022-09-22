تطوير 6 مدارس فى بلبيس ضمن مشروع جودة التعليم

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والدكتور هاني السعيد مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، أعضاء الوفد الاستشاري الألماني المهندس رضا أحمد نائب مدير المكتب الإستشاري جوبا كونسلت للتعاون الألماني والدكتورة فاطمة دهمان استشارى جوبا كونسلت.

وضم وفدا من بنك التعمير الألمانى K. f. W المشرف علي تنفيذ المشروع، في اطار تنفيذ فعاليات مشروع جودة التعليم كويسب 2 بالتعاون مع بنك التعمير الألماني والمكون الإنشائي الذي يستهدف إنشاء عدد 8 مدارس جديدة بالإضافة إلي عدد 12 مدرسة إحلال جزئي وتوسعات وصيانة شاملة بإدارة بلبيس التعليمية.

تم خلالها تفقد أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية ببعض المدارس المدارس التي استهدفها المشروع وهي "مدرسة كفر أيوب الابتدائية ،مدرسة رجب أبوزيد الابتدائية، مدرسة عبد الصادق عز الابتدائية، مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية، مدرسة احمد طاهر الابتدائية، مدرسة الأحمدية تعليم اساسي.

الجدير بالذكر أن مشروع كويسب 2 والذى يتم تنفيذه بمحافظة الشرقية بإدارات بلبيس – منيا القمح – شرق الزقازيق يهدف إلى القضاء على الكثافات وتعدد الفترات من خلال إنشاء مدارس جديدة وتوسعات وإحلال وتجديد وصيانة بالمناطق التي تعاني من ارتفاع الكثافة السكانية والأماكن الأشد احتياجا لبناء مدارس بالإضافة إلى المكون الاجتماعي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالمدارس من خلال تدريب القيادة ومجالس الأمناء والتدريس الجيد وأعمال الصيانة ومنهجية الكايزن والنظافة التشاركية مع المجتمع المدنى للمحافظة على المبنى المدرسي وكذلك تدريب وإعداد فريق للتدريب والدعم الفنى بالادارات المستهدفة.