اليوم السابع
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تشريح جثة شاب قُتل على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أوسيم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:32 ص
تشريح جثة شاب قُتل على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أوسيم الطب الشرعى
أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شاب لقى مصرعه على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أوسيم، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليه، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب خلال مشاجرة في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن خلافات مالية  دفعت عامل لقتل صديقه، وحدد رجال المباحث هوية المتهم.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


جرائم القتل

امن الجيزة

اوسيم

الطب الشرعى



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