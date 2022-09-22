"بيزنيس ميد" تطلق منصة رقمية لتحفيز الاستثمار فى المنطقة الأورومتوسطية

كتبت: هناء أبو العز

أطلق اتحاد الشركات المتوسطية " BUSINESSMED " فى مالطا منصة (BCD) ، وهي عبارة عن منصة رقمية تهدف إلى تعزيز وتعزيز ودعم التآزر والفرص للشراكات وتحفيز الاستثمار والتبادلات بين الجهات الفاعلة الرئيسية فى بيئة الأعمال الأورومتوسطية.

ونظم حفل الإطلاق الرسمي على هامش فعالية "أيام عمل البحر المتوسط في نسخته لعام 2022"، بحضور أحد الممثلين الرئيسيين للقطاع الخاص في منطقة يوروميد، وعدد من الخبراء من 8 دول لإطلاق (BCD) وهو أداة أعمال ابتكرتها المنظمة وطورتها على مدى السنوات القليلة الماضية.

بيزنيس ميد

وعبر منصة ال-BCD ، تقدم بيزنيس ميد النظام البيئي للأعمال الأورومتوسطية، منصة رقمية سهلة الاستخدام، تزود الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بالدعم البشري والتقني لتحقيق شراكات ذات قيمة مضافة عالية.

وستكون هذه الأداة واحدة من الأدوات التي تساعد في تدويل الشركات، وتشجيع شبكات الأعمال والدعوة إلى تحسين النظام البيئي لريادة الأعمال في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

وقد جمع الحدث ممثلين لحوالي 80 منظمة BSOs وشركة من جميع منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبدأت الجلسة بالملاحظات الافتتاحية للسيدة جيهين بوتيبة ، المديرة العامة لـ BUSINESSMED ، وأعقبتها مداخلات من الخبراء والمنسقين وعرض تقني للمنصة لتقديم الخدمات الرئيسية الثلاث: منطقة مكتب المساعدة التجارية ، ومنطقة الشراكة ، و أداة المطابقة الأورومتوسطية للأعمال.

واجتمعت شركات من دول الشمال والجنوب خلال جلسة مدتها 15 دقيقة لكل منها للبحث عن أوجه التعاون الممكنة، وقد بدأت هذه الاجتماعات بالفعل من خلال منصة BCD قبل عدة أيام من الحدث نفسه، و تم تطوير منصة BCD من خلال EBSOMED ، وهو مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.