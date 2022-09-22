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اليوم.. آخر موعد لطلاب الدبلومات لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:00 ص
اليوم.. آخر موعد لطلاب الدبلومات لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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حدد الجدول الزمنى الصادر من مكتب التنسيق بشأن أعمال تنسيق طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات للعام الجامعى 2022/ 2023 اليوم الخميس آخر موعد لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، من خلال الكمبيوتر الشخصى للطالب، أو معامل تنسيق الجامعات الحكومية.
 
ويتاح أمام الطلاب التسجيل عبر الكمبيوتر الشخصى على مدار 24 ساعة ومعامل التنسيق بالجامعات التى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.
 
وحدد مكتب التنسيق نسب القبول بالنسبة لشهادات الدبلومات الفنية على النحو التالى:
 
1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-
دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.
 
2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:
• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.
 
• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.
 
• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.
 
• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.
 
دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.
 
• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
 
 

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