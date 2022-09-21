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نتيجة تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق لطلاب الثانوية ترقبوا إعلان النتيجة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:02 ص
نتيجة تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق لطلاب الثانوية ترقبوا إعلان النتيجة موقع التنسيق
كتب محمد صبحى

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أغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة وكذلك طلاب المرحلة الأولى والثانية غير المستفدين من مرحلة تقليل الاغتراب.

ويعكف مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق على فرز رغبات الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب وذلك تمهيدا لإعلان النتائج حيث أغلق الموقع باب التقدم مع وضع أيقونة ترقبوا نتيجة تقليل الاغتراب.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكان قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين الماضى، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.
 
واتاح التقدم  للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور  الثاني تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.
 

نتيجة تقليل الاغتراب

موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2022

اخبار مصرية

التعليم العالى



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