المتهم بانتحال الصفة يعترف بهروبه من أحكام واتجاره بالأسلحة النارية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

اعترف المتهم بحيازة أسلحة نارية وعدد من الطلقات، فى منطقة الهرم، أنه ترك محل إقامته بإحدى المحافظات، وأقام بشقة بحدائق الأهرام، لصدور أحكام قضائية ضده فى عدة قضايا منها قضايا تزوير، ولجأ لتغيير اسمه، بتزوير كارنية وانتحال صفة شخص آخر، حتى لا يتم التعرف على هويته، ومارس نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش.

وقال المتهم عقب القبض عليه، إنه يتحصل على الأسلحة والطلقات من بعض الأشخاص أرشد عن هويتهم، ويخزنها بمسكنه، ليتولى بيعها لعملائه، وأرشد عن الكارنيه الذى يستخدمه فى انتحال الصفة، وتم ضبطه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة أحد الأشخاص صادر ضده أحكام قضائية، لأسلحة نارية بدون ترخيص فى منطقة الهرم.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه بسرعة ضبط المتهم.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتبين انتحاله صفة موظف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.