القوى العاملة: بدء التدريب المهنى على التفصيل والحياكة بالبحر الأحمر

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بشأن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بمدينة الغردقة، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمباردة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فى تقريره ، اليوم الخميس، أن ذلك ياتى فى إطار حرص المديرية على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، حيث إن التدريب من أجل التشغيل من أهم محاور القضاء على البطالة ومن أهم خطط عمل المديرية، موضحًا أن الدورة التدريبية مدتها شهر كامل.

وفى نهاية الدورة، يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، كما يتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من المديرية، فضلا عن هدايا عينية للخريجين الاوائل، ولهم الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية .

وفي إطار دور وزارة القوى العاملة بتقديم التوعية والتثقيف للعمال في كافة المنشآت ، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتنفيذ ندوتين حول "حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال".

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم علي حسن ، اليوم الخميس، يفيد بتنفيذ الندوتين واستفاد منهما 50 عامل وإداري .

حاضر في الندوات: بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وإبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب، ومحمود رياض المفتش بمكتب عمل القوصية.