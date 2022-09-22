القبض على عاطل بحوزته 100 تذكرة هيروين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

ضبطت وحدة مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، عاطلًا لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر أثناء ترويجها على عملائه في نطاق منطقة قسم ثان.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ "م.ا.أ.ا"، عاطل في العقد الثالث من العمر، ويقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من جوهر الهيروين المخدر.

وكانت معلومات وردت إلى الرائد محمد هاني، رئيس مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، تفيد بترويج العاطل المذكور للمواد المخدرة بنطاق دائرة القسم، وبتكثيف التحريات تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية تبين صحة ما ورد من معلومات، كما تبين أنه سبق اتهامه في 4 قضايا ما بين "مخدرات وسلاح".

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم، وضبطه وبحيازته 100 تذكرة هيروين بغرض الإتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال على عملائه، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهديًا للعرض على جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.