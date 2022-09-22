اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق وكندا يؤكدان ضرورة العمل لخفض التوتر وتحقيق التهدئة بالمنطقة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:00 ص
العراق وكندا يؤكدان ضرورة العمل لخفض التوتر وتحقيق التهدئة بالمنطقة وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، ونظيرته الكنديّة كريستيا فريلاند، ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء بين الجانبين على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بدورتها الـ77 المُنعقدة في ‫نيويورك، حيث بحثا مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل التعاون في شتى المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك. 

وأكّد وزير الخارجية العراقي أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وكنداً"، مُثمِّناً "جُهُود كندا ضمن التحالف الدوليّ في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ".

وتطرّق وزير الخارجية العراقي إلى "الوضع الداخليّ وما يشهده من حراك للقوى السياسيّة من أجل الوصول إلى حلول مُشترَكة لعقد جلسة لمجلس النواب خلال الأيام المُقبلة، بهدف تشكيل الحكومة".

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجيَّة الكنديّة، عن "دعم بلادها لجُهُود العراق في تحقيق الأمن، والاستقرار"، مُؤكّدةً استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد".


العراق

كندا

فؤاد حسين

العراق وكندا

كريستيا فريلاند



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة