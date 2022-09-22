الصحة: اللقاحات أنجح الإجراءات للوقاية من الأمراض

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات من أنجح الإجراءات الوقائية للوقاية من الأمراض، حيث إنها تساهم فى تكوين أجسام مضادة ضد العدوى وتقلل من فرص الإصابة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحرص على تناول اللقاح وجرعاتة التنشيطية كاملة للحد من العدوى، وكذلك الحد من مخاطر الإصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان "يساهم التطعيم فى تكوين أجسام مضادة بالجسم ضد المرض وتظل الأجسام المضادة فى الجسم لفترة زمنية مختلفة قد تكون عام أو عدة أعوام أو مدى الحياة".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "حال التعرض للعدوى تقوم الأجسام المضادة بمواجهة الفيروس المسبب للمرض دون ظهور أى أعراض مرضية".