اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: اللقاحات أنجح الإجراءات للوقاية من الأمراض

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:00 ص
الصحة: اللقاحات أنجح الإجراءات للوقاية من الأمراض لقاح الأنفلونزا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات من أنجح الإجراءات الوقائية للوقاية من الأمراض، حيث إنها تساهم فى تكوين أجسام مضادة ضد العدوى وتقلل من فرص الإصابة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحرص على تناول اللقاح وجرعاتة التنشيطية كاملة للحد من العدوى، وكذلك الحد من مخاطر الإصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان "يساهم التطعيم فى تكوين أجسام مضادة بالجسم ضد المرض وتظل الأجسام المضادة فى الجسم لفترة زمنية مختلفة قد تكون عام أو عدة أعوام أو مدى الحياة".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "حال التعرض للعدوى تقوم الأجسام المضادة بمواجهة الفيروس المسبب للمرض دون ظهور أى أعراض مرضية".


الصحة

اللقاحات

العدوى الفيروسية

اخبار مصر

لقاح الانفلونزا

لقاح كورونا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة