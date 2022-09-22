الرئيس السابق لشعبة الملابس: استراتيجية الدولة فى صناعة الغزل والنسيج مبشرة

كتب: أحمد قنديل

أكد محمود الداعور، الرئيس السابق لشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أعرق القطاعات التجارية في مصر وليس وليد اليوم، مشيرًا إلى جهود الدولة الثمينة لإعادة تطوير الصناعة وتوطين صناعة الملابس الجاهزة وتعزيز المنتج المحلي.

وقال الداعور خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC" ، مصر تتميز بقطن مصري طويل التيلة لا يضاهيه أقطان العالم ويجب استغلالها وليس تصديرها، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات من القطن المصري يصل إلى مليار دولار، وواردات من نفس المنتج تصل إلى 2 مليار دولار، ما يعني وجود عجز في قطاع الغزل والنسيج بنسبة مليار دولار.

وتابع، مصر تصدر غزول طويلة التيلة وجيدة جدًا، ونستورد غزول قصيرة التيلة، لافتًا إلى الاعتماد على إنتاج ملابس ذات جودة منخفضة، مشيرًا إلى أن هناك بريق أمل لتطوير صناعة الملابس بعد دمج شركات الغزل واستراتيجية هيكلة صناعة الغزل والنسيج.