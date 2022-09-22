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الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بإنشاء جامعات أهلية بعدد من المحافظات

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:02 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بإنشاء جامعات أهلية بعدد من المحافظات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 419 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة بني سويف، والقرار رقم 420 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية بإسم جامعة جنوب الوادى الأهلية، والقرار رقم 424 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة شرق بور سعيد الأهلية 
 
كما تضمنت القرارات، القرار رقم 421 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الزقازيق الأهلية، والقرار رقم 422 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية بإسم جامعة المنيا الأهلية، والقرار رقم 423 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنوفية الأهلية.
 
وشملت القرارات، القرار رقم 425 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الإسكندرية الأهلية، والقرار رقم 426 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة اسيوط الأهلية، والقرار رقم 427 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية بايم جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية.
 
نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.

 


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