إزالة 328 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 328 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجه 20 لإزالة التعديات والتي تستمر في الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى انه تم إزالة عدد 307 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و 21 حالات تعد على أرض زراعية، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وسمالوط وملوي أمس الاربعاء، 66 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 2594 متر مربع، ولاية (الموارد المائية والري، السكك الحديدية، الإصلاح الزراعي، والأراضي الزراعية).