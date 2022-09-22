أمراض الجهاز الهضمى والشيخوخة.. اعرف أسباب نحافة الوجه المفاجئة

نحافة الوجه المفاجئة قد تدل على وجود تغيرات في الجسم، سواء الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة سوء التغذية أو مشاكل في عضلات الوجه، فمع تقدمك في العمر ، يميل وجهك إلى فقدان الدهون ويمكن أن يؤدي فقدان الدهون هذا نحافة الخدين.

وحسب ما ذكره موقع webmdيمكن أن تؤدي بعض عادات نمط الحياة، مثل عدم وضع واقي الشمس، وعدم تناول نظام غذائي متوازن، والتدخين ، إلى شيخوخة وجهك بسرعة أكبر، والأمراض التي تسبب فقدان الوزن يمكن أن تجعل وجهك يبدو هزيلًا إذا انخفضت نسبة الدهون في الجسم بشكل عام.

ومن أسباب نحافة الوجه

-ضعف الوجه والشيخوخة

تمنح الدهون تحت الجلد ، أو الدهون الموجودة تحت الجلد ، وجهك حجمًا وامتلاءً. كلما تقدمت في العمر ، تميل إلى فقدان بعض هذه الدهون. هذه الخسارة تجعل وجهك يبدو أنحف وأكثر انتفاخًا.

يمكن أن تؤدي التغييرات التي تطرأ على بشرتك أيضًا إلى جعل وجهك يبدو أكثر تقدمًا في العمر، و مع تقدمك في العمر ، تفقد بشرتك مرونتها بسبب انخفاض بروتينات الكولاجين والإيلاستين يتسبب فقدان هذه البروتينات في ترهل الجلد والتجاعيد.

-وجه نحيف ومرض

يمكن أن ينتج الوجه النحيل عن أي حالة تسبب فقدان الوزن. فيما يلي مجرد أمثلة قليلة من العديد من الأمثلة.

-سرطان

غالبية الأشخاص الذين يصابون بالسرطان سوف يفقدون الوزن غالبًا ما يكون فقدان الوزن غير المبرر لأكثر من 10 كيلوا علامة إنذار مبكر لسرطان غير مشخص.

يمكن أن تؤدي علاجات السرطان مثل العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أيضًا إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن ، مما قد يجعل وجهك يبدو هزيلًا.

-اضطرابات الاكل

يمكن أن تؤدي اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي إلى فقدان الوزن بشكل مفرط ، مما يؤدي إلى ظهور وجه أنحف.

-أمراض الجهاز الهضمي

يمكن لعدد من الحالات التي تؤثر على عملية الهضم أن تتسبب في فقدان الوزن بشكل غير مقصود ، مما قد يؤدي إلى نحيل الوجه بعض هذه الشروط تشمل:

-التليف الكبدي

-مرض الاضطرابات الهضمية

-مرض كرون

-التهاب البنكرياس

-التهاب القولون

-الالتهابات الطفيلية

-التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي (أنفلونزا المعدة)

-الاكتئاب

كل شخص يعاني من الاكتئاب بشكل مختلف قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في الشهية يؤدي إلى فقدان الوزن ، مما يجعل وجوههم أرق.

ومع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.