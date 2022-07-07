طرق طبيعية لعلاج نحافة الوجه.. تعرفي عليها

كتبت نهير عبد النبى

تعانى الكثير من الفتيات من نحافة الوجه مما يسبب لهن الإزعاج والقلق، وتسعى الكثيرات منهن لتسمين الوجه في حين أن ترهل الخدين يمكن أن يشير إلى مشاكل الشيخوخة أو المشاكل الصحية وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهناك طرق طبيعية لتسمين الوجه وهى:

هناك عدد من الطرق الطبيعية والعلاجات المنزلية التي يثق بها الكثيرات للحصول على خدود ممتلئة، و يتضمن ذلك القيام بتمارين محددة، واستخدام المنتجات الموضعية لترطيب بشرتك، وتناول أطعمة معينة غنية بالدهون الصحية لاكتساب الوزن. الصبار الصبار غنى بمضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الأخرى التى تحد من ظهور التجاعيد وتعمل على تعزيز صحة البشرة وتساعد على تسمين الوجه.



منتجات التفاح على الرغم من عدم وجود أي دراسات علمية حتى الآن لإثبات ذلك ، فإن الكثيرات يعتبرن التفاح ومنتجات العناية بالبشرة المحتوية على التفاح بمثابة خيارات لمساعدة البشرة في الحفاظ على مظهر شاب. أكل التفاح يحتوى التفاح على كمية عالية من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم والبشرة ، بالإضافة إلى ذلك يساعد التفاح على تسمين الوجه .



ضع الجلسرين وماء الورد على بشرتك يقترح الكثير من الناس أن فرك مزيج نصف ونصف من ماء الورد والجلسرين على وجنتيك قبل النوم سيبقي البشرة نظيفة ورطبة ، مما يعزز مظهر الشباب ويساعد على تسمين الوجه .



ضعي العسل على بشرتك

يعتبر العسل من أبرز الطرق الطبيعية التى تساعد على تعزيز صحة ونضارة البشرة ويساعد على تسمين الوجه .