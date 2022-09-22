أخبار مصر..الرئيس السيسى يدعو مجلسى النواب والشيوخ للانعقاد العادى 1 و4 أكتوبر

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر يوم السبت الموافق الأول من اكتوبر 2022 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 441 لسنة 2022 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 4 من أكتوبر 2022 لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الأول.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





انخفاض طفيف بالدرجات غدا وطقس حار بأغلب الأنحاء والقاهرة 33 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أتربة عالقة ونشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.





التعليم العالى: مد التقديم لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية حتى 24 سبتمبر



قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية)، لتنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ السبت الموافق 24 سبتمبر الجارى، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين فى تعديل رغباتهم.

ونهيب بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديل ترتيبها.





بريطانيا ترفع سعر الفائدة 0.5%.. وتليجراف: التضخم يصل 11% الشهر المقبل



أعلن بنك إنجلترا عن رفع سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالى في أقل من عام، بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 2.25%، على الرغم من توقع حدوث ركود ، حيث يحارب أعلى مستوى تضخم في أي اقتصاد من دول مجموعة السبع.

وفقا لصحيفة تليجراف، كرر البنك المركزي البريطاني الزيادة الشهر الماضي بنصف نقطة مئوية ، لتصل 1.75% وقال إنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى الذروة الشهر المقبل عند 11% ، وهو أقل مما كان متوقعا في السابق بسبب تدخل الحكومة لدعم فواتير الطاقة.

مع تحرك يوم الخميس ، رفع بنك إنجلترا بالفعل تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2008 في محاولة للتخلص من التضخم الذي لا يزال يحوم دون 10%

مثل معظم أقرانه الرئيسيين ، يتعين على البنك المركزي أن يوازن بين الحاجة إلى منع ارتفاع الأسعار عن السيطرة والأضرار الناجمة عن الزيادات العنيفة.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل ، ويشارك بنك إنجلترا هذا الرأي. وتتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في الربع الثالث ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العطلة العامة الإضافية لجنازة الملكة.