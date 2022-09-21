8 سفن أخرى للحبوب تغادر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود

أ.ش.أ

غادرت ثماني سفن تحمل منتجات زراعية أوكرانية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينيي عبر "ممر الحبوب".

وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة البنية التحتية الأوكرانية -في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أنه "في 21 سبتمبر وفي إطار تنفيذ" مبادرة الحبوب "، غادرت ثماني سفن تحمل 170 ألفا و300 طن من المنتجات الزراعية موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني وهي تتجه نحو دول في آسيا وأوروبا.

وبحسب الوزارة، فقد تم تصدير 4.27 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أن غادرت أول سفينة محملة بالمواد الغذائية الأوكرانية من ميناء أوديسا في الأول من أغسطس.

يشار إلى أن 185 سفينة حبوب قد غادرت بالفعل الموانئ الأوكرانية إلى دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

يذكر أنه بناء على اقتراح من الأمم المتحدة وقعت أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في إسطنبول على مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني في 22 يوليو الماضي.