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وزير الدفاع الروسى يعلن التوقيع على توجيه التعبئة الجزئية: بدأنا التنفيذ

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:49 م
وزير الدفاع الروسى يعلن التوقيع على توجيه التعبئة الجزئية: بدأنا التنفيذ وزير الدفاع الروسي
كتب سمير حسنى

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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، التوقيع على توجيه التعبئة الجزئية للجيش الروسى، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لهيئة الأركان لبدء إجراءات التنفيذ، نقلا عن تقارير إعلامية.

 

كان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قال الأربعاء، عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش فى روسيا، أن جيش بلاده يتمتع بموارد ضخمة بالإضافة لـ 25 مليون فرد.

 

أضاف شويجو أن من تم استدعاؤهم للخدمة فى الجيش خلال التعبئة الجزئية التى أعلن عنها بوتين الأربعاء، سيحصلون على تدريب عسكرى قبل نشرهم.

 

وأعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، صباح اليوم، التعبئة العامة العسكرية جزئيا فى روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.

 

أضاف بوتين فى خطاب موجه للشعب الروسى "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالى يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

 

وتابع "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".، مضيفا: "أصبح جليا أن الحل السلمى لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".


وزير الدفاع الروسي

روسيا

بوتين

الجيش الروسي



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