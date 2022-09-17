تنسيق الجامعات 2022.. غلق التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق اليوم

كتب محمد صبحى

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى اليوم، السبت، باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق والطلاب غير المستفيدين من تقليل الاغتراب بالمرحلة الأولى والثانية، وذلك وفقا الجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق لأعمال المرحلة.

ويتم التقديم فى مرحلة تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن والمُتضمنة ما يلى:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.