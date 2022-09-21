من إنقاص الوزن إلى تحسين الهضم.. اعرف الفوائد الصحية لعصير القرع

كتبت ميرفت رشاد

سواء كنت تحب تناولها أم لا، فهناك بعض الخضراوات التى لا يمكنك تجنبها، مثل قرع الرماد يشبه "البطيخ الشتوى"، فهو ملىء بالعناصر الغذائية الأساسية، ويحسن عملية الهضم وله تأثير تبريد على الجسم لذلك، وإذا كنت تريد البقاء بصحة جيدة، فداوم على شرب عصير القرع كل يوم فى الصباح على معدة فارغة لحصد فوائده الصحية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

الفوائد الصحية لعصير القرع الرماد..



1- غنى بالعناصر الغذائية

يُعتقد أن عصير القرع ملىء بالعناصر الغذائية، حيث يحتوى على معادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والنحاس والمنجنيز، ويبقى مصدرًا مهمًا للفيتامينات مثل النياسين والثيامين وفيتامين ج والريبوفلافين.

2- يعزز فقدان الوزن

عصير القرع قليل السعرات الحرارية وغنى بالألياف الغذائية، كما أن المحتوى المائى العالى فيه يجعله ممتازًا لأولئك الذين يهدفون إلى التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة، ونعلم جميعًا أن محتوى الألياف يوفر الامتلاء والشبع لفترة طويلة، وهذا بدوره يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعد على الامتناع عن الأكل بنهم، ويساهم كل هذا فى تقليل تناول السعرات الحرارية بشكل عام.

3- التبريد والقلوية فى الطبيعة

هذا العصير هو أحد أفضل الخيارات لتبريد جسمك، وبالتالي فهو مفيد جدًا في الصيف، ويمكن للأشخاص الذين لديهم حرارة زائدة فى أجسامهم تناول عصير قرع الرماد لتبريد الجسم، وهو غذاء قلوى له تأثير معادل على المعدة ويمنع الحموضة.

4- يزيد من مستويات الطاقة

يحتوى قرع الرماد على فيتامين ب 3 الذى يزيد من مستويات الطاقة، لذلك فهو مفيد لكل من يعانى من فقر الدم وضعف في الجسم.

5- يحسن صحة القناة الهضمية

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف مفيدة لصحة الأمعاء، وقرع الرماد غنى بالألياف القابلة للذوبان، ويعزز نمو البكتيريا الجيدة ويخفف من الإمساك والبواسير وغيرها من مسببات عسر الهضم، وبالتالى يحافظ على صحة القولون.