6 أطعمة تزيد من سعة الرئة.. التفاح وقرع العسل الأبرز

كتبت ميرفت رشاد

تعد سعة الرئة الصحية أمرًا ضروريًا لحياة صحية، يحتاج جسمنا إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة، يساعد الأكسجين على تسهيل الوظائف المختلفة في أجسامنا، يمكن أن يتسبب نقص امتصاص الرئتين للأكسجين في حدوث مضاعفات صحية، قد تنخفض سعة الرئة أيضًا بسبب عوامل مثل البيئة والنظام الغذائي ونمط الحياة والعادات وما إلى ذلك، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي التدخين إلى انخفاض كبير في سعة الرئة، في حين أن هذه العوامل يمكن أن تقلل من سعة الرئة ، فإن تغيير هذه العوامل يمكن أن يساعدنا أيضًا في زيادة سعة الرئة لدينا، وإليك الأطعمة التي ثبت أنها تزيد من قدرة الرئة وتحسن صحة الرئتين، وفقا لما نشره موقع "ndtv".



فيما يلي 6 أطعمة تزيد من سعة الرئة لدينا:

1. التفاح

ثبت أن التفاح يحسن قدرة الرئة في الواقع ، قد يقلل التفاح أيضًا من الأضرار التي تلحق بالرئتين من خلال التدخين، على الرغم من أن تناول التفاح لا يزيل آثار التدخين تمامًا ويجب عليك الإقلاع عنه على الفور.

2. قرع العسل

القرع غني بالكاروتينات، فهي غنية بالكاروتينات مثل زياكسانثين ولوتين وبيتا كاروتين التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، هذا يمكن أن يساعد في زيادة سعة الرئة، يتم تشجيع القرع خاصة للأشخاص الذين يدخنون.

3. الكرنب الأحمر

الكرنب الأحمر هو نبات متوفر بسهولة ومليء بالعناصر الغذائية المختلفة، كما أنه متعدد الاستخدامات للطهي مما يساعد في جعله طعامًا شائعًا في نظامك الغذائي. الملفوف الأحمر غني بالأنثوسيانين، ثبت أن استهلاك الأنثوسيانين يبطئ تدهور وظائف الرئة.

4. الكركم

الكركم هو غذاء خارق مفيد للغاية، الكركم معروف عالميًا بخصائصه المضادة للالتهابات والشفاء، يحتوي الكركم أيضًا على العديد من الفوائد لرئتينا وقد ثبت أنه يحسن قدرة الرئة.

5. الفلفل

الفلفل غني بفيتامين سي. فيتامين سي يعزز صحة الرئة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية القابلة للذوبان في الماء، تساعد هذه المكونات في محاربة السموم المختلفة التي تقلل من قدرة الرئة مثل تلك الموجودة في السجائر .

6. المشروبات المحتوية على الكافيين

ثبت أن الأطعمة المحتوية على الكافيين مثل الشاي الأخضر والقهوة تزيد من قدرة الرئة. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم والجذور الخارجية من أجسامنا بما في ذلك الرئتين.