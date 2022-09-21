مصرع عامل فى مركب غرقا عقب سقوطه فى نهر النيل بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، مصرع شاب يعمل فى مركب نيلى غرقاً فى نهر النيل لاختلال توازنه وسقوطه فى المياه، ونجح رجال المسطحات المائية فى انتشال جثمانه من المياه، وتم نقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة لشرطة المسطحات المائية، يفيد بانتشال جثمان شاب يعمل فى صيانة أحد المراكب النيلية خلال رسوها بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، حيث سقط فى المياه نتيجة اختلال توازنه خلال التواجد على ظهر المركب ولم يكن يجيد السباحة فغرق فى الحال، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق مختلف، شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر وقوع حادث تصادم بين مركبتين تروسيكل فى الطريق الواصل بين قرية القرايا وقرية القرية، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء الدكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة بمركز شرطة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين تروسيكل فى الطريق الواصل بين قرية القرايا وقرية القرية، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب "ع.ف" 35 سنة، وإصابة كل من "أ.ع" 23 سنة، و"ع.ع" 42 سنة، و"ن.ن" 31 سنة، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.