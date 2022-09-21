محافظ بنى سويف: مشروع تبطين الترع يخدم 287 ألفا و229 فدانًا بتكلفة 2.4 مليار جنيه

بنى سويف هانى فتحى

يتواصل العمل على قدم وساق يوميا داخل محافظة بنى سويف لتنفيذ مراحل المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع داخل كافة قرى ومراكز المحافظة.

وتشهد قرى محافظة بنى سويف العمل بصورة يومية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذى يسهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائيه.

الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف أكد أن المشروع يستهدف تنفيذ 884.687 كم من الترع بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه ، مشيرا إلى أن المشروع يخدم 287ألفا و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

وأضاف محافظ بني سويف أنه تم الانتهاء من تبطين 542.4كم بتكلفة مليار و325 مليونا و500 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه ، تخدم.287ألفا و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

وأضاف محافظ بني سويف ان الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألفا و54 فدانا باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311 مليونا و384 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جنيه ، وذلك منذ بداية المشروع.

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف على استمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها.

واكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ان المشروع يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.