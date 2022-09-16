زيت السمك وفيتامين د أثناء الحمل يقللان من خطر الإصابة بالخناق لدى الأطفال

كتبت إيناس البنا

الخناق هو عدوى تصيب مجرى الهواء العلوى، ما يجعل التنفس صعبًا وينتج عنه "سعال نباحى" مميز، يتميز بتورم حول الحنجرة (صندوق الصوت) والقصبة الهوائية (القصبة الهوائية) وأنابيب الشعب الهوائية، يمكن أن تؤثر هذه الحالة على البالغين والأطفال، لكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار.

يهيج الخناق مجرى الهواء العلوي لطفلك ويتضخم، وسيواجه طفلك صعوبة في التنفس، حيث يضيق الممر الموجود أسفل الحبال الصوتية، سيكون تنفسهم صاخبًا، وسيبدو صوتهم خشنًا، خاصةً عندما يبكون، وعادة لا تكون شديدة ويمكن علاجها في المنزل.

ووجدت دراسة جديدة وفقا لموقع thehealthsite أن تناول مكملات معينة أثناء الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بالخناق عند الرضع والأطفال الصغار.

هل من الممكن تقليل الخناق عند الأطفال بشكل طبيعى؟

وجدت دراسة نُشرت فى المؤتمر الدولى لجمعية الجهاز التنفسي الأوروبية في برشلونة بإسبانيا، أن مكملات زيت السمك وفيتامين د أثناء الحمل تقلل من خطر الإصابة بالخناق عند الرضع والأطفال الصغار.

بالنسبة للدراسة شمل الباحثون 736 امرأة حامل تم تقسيم النساء إلى أربع مجموعات، مجموعة واحدة أعطيت جرعة عالية من مكملات فيتامين (د) وزيت السمك الذى يحتوى على سلسلة طويلة من الأحماض الدهنية غير المشبعة n-3 ( 2.4 جرام)، المجموعة الثانية أعطيت جرعة عالية من فيتامين د وزيت الزيتون ، المجموعة الثالثة أعطيت جرعة قياسية من فيتامين د (400 وحدة دولية في اليوم) وزيت السمك ، وتم إعطاء هذه المجموعات النهائية جرعة قياسية من فيتامين د وزيت الزيتون.

أخذت النساء المكملات بانتظام من الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل وحتى بعد أسبوع من ولادة أطفالهن.

راقب الباحثون الأطفال حتى سن الثالثة، وأي شخص يشتبه في إصابته بالخناق تم تشخيصه من قبل طبيب أو من خلال سجلاتهم الطبية، كان هناك ما مجموعه 97 حالة من الخناق بين الأطفال.

بشكل عام ، كان هناك زيادة بنسبة 11 % في خطر الإصابة بالتوحد لدى الأطفال الذين تناولت أمهاتهم زيت السمك، مقابل 17% من الأطفال الذين تناولت أمهاتهم مكملات زيت الزيتون .

كان أطفال الأمهات اللائي تناولن كميات كبيرة من فيتامين (د) معرضين لخطر الإصابة بنسبة 18 % لدى أولئك الذين أصيب آباؤهم بالخناق، مقابل 11 % في أولئك الذين تناولت أمهاتهم فيتامين (د) بالجرعة الموصى بها (انخفاض بنسبة 40 %).

خلص الباحثون إلى أن مكملات فيتامين (د) وزيت السمك يمكن أن تكون مفيدة ضد الخناق في مرحلة الطفولة إذا تم تناولها بجرعات عالية، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة على وجه اليقين، لذلك ، يجب على المرأة الحامل دائمًا التحدث مع الطبيب قبل تناول المكملات.