كوريا الجنوبية تنضم لقائمة أكبر المستقبلين لصادرات مصر لأول مرة بـ190 مليون دولار

كتب: مدحت عادل

انضمت كوريا الجنوبية حديثا إلى قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية في شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قفزت الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية لتسجل 190 مليون و377 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و51 ألف دولار فقط خلال نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 186 مليون و326 ألف دولار.

وأوضحت بيانات الإحصاء، أن الصادرات المصرية من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها كانت هي الأعلى في قيمة الصادرات خلال هذا الشهر، حيث بلغت قيمتها نحو 184 مليون و317 ألف دولار في يونيو الماضي، بينما كانت 8 آلاف فقط في نفس الشهر العام السابق له، بزيادة بلغت نحو 184 مليون و309 ألف دولار.

وسجلت الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول ارتفاعا كبيرا في يونيو الماضي، وسجل إجمالي الصادرات إليها نحو مليار و266 مليون دولار، مقابل 828 مليون و619 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 438 مليون و259 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أكبر 5 دول كلا من إيطاليا والمملكة العربية السعودية وأمريكا وتركيا، وكانت صادرات مصر لإيطاليا نحو 423 مليون و473 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 187 مليون و799 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 235 مليون و674 ألف دولار.